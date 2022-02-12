Норвежский журналист Салтведт: «Валиева – всего лишь ребенок, ее нужно защищать. Ответственность несет тот, кто дал ей запрещенные вещества»

Журналист норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт высказался о ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой, о котором стало известно во время Олимпиады в Пекине.

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин.

– Как вы относитесь к странной ситуации с Камилой Валиевой?

– Валиева – всего лишь ребенок, ее нужно защищать. Если кто-то и несет ответственность, так это тот, кто дал ей запрещенные вещества. Я надеюсь, что эти люди будут наказаны, а многообещающая карьера великолепной фигуристки не будет разрушена.

– Все же, изменился ли российский спорт за последние четыре года?

– Я уверен, что так и есть. Российский спорт восстанавливает доверие. Будем надеяться, что дело Валиевой не разрушит то, что уже достигнуто, но об этом еще слишком рано говорить, – сказал Салтведт.

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