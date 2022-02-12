Арутюнян о Валиевой: «Не стоит делать 15-летнюю девочку виновницей всех проблем в фигурном катании»

Теги сборная России допинг Рафаэль Арутюнян ISU Олимпийская сборная России сборная США Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Американский тренер Рафаэль Арутюнян высказался о ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой, о котором стало известно во время Олимпиады в Пекине. 

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную пробу на запрещенный препарат триметазидин.

– Американские фигуристы очень корректно высказываются о ситуации с Камилой Валиевой. Они получили какие-то инструкции на этот счет?

– В этом плане у нас очень грамотное руководство федерации. Еще до отъезда в Пекин фигуристам было сказано: «Все, на что мы не можем повлиять, должно быть отброшено в сторону. Концентрируемся только на своих выступлениях. Их и комментируем».

Такой подход и мне нравится. Скандалы и интриги – это не по нашему ведомству. Я всегда на стороне спортсменов, а уж когда речь идет о 15-летней девчонке, не стоит делать ее виновницей всех проблем в фигурном катании.

– Вы видите взаимосвязь в возникшем именно сейчас скандале и решением совета ISU вынести на конгресс вопрос о повышении возраста перехода из юниоров во взрослые?

– Это очень интересный вопрос. Сегодня юридически выступающий на взрослых соревнованиях 15-летний фигурист не несет никакой ответственности даже в случае нарушения существующих правил.

И вообще непонятно, почему переходный возраст определен именно в 15 лет, а не в 15 лет и три месяца. Должна быть какая-то логика при определении переходного возраста. Неужели она заключается в том, чтобы допускать на соревнования неподвластных юрисдикции ISU спортсменов? Убежден, что как раз здесь должна быть какая-то логика. Пока ее нет, – сказал Арутюнян.

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