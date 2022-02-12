Захари Донохью: «Что нам сегодня удалось в выступлении? Начало, середина и концовка»

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Американский фигуристы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью прокомментировали выступление в ритм-танце на Олимпийских играх в Пекине (3-е место). 

«Здорово, что мы вновь установили свой личный рекорд сезона и выдали яркое выступление. Мы стараемся чересчур не увлекаться во время выступления, сдерживаем эмоции, потому что это соревнования.

Когда встаешь в финальную позу, нужно посчитать — раз, два, и только после этого можно выдохнуть и показать, что ты чувствуешь внутри», — сказала Хаббелл.

«Что нам сегодня удалось в выступлении? Начало, середина и концовка», — добавил Донохью.

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