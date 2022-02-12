Никита Кацалапов: «Невысокие баллы в командном нас скорее взбодрили, чем расстроили. Сегодня я справился в ритм-танце, осталось сделать то же в произвольном»

Чемпионы мира в танцах на льду и прокомментировали свое выступление в ритм-танце на в Пекине (2-е место).

«Мы соскучились по ребятам (Пападакис и Сизерону), одно удовольствие на них смотреть, это правда. Но столько работы происходит в наших головах, чтобы самим выйти и откататься хорошо, что мы не успеваем думать о баллах и оценках, мы настроены только на себя.

Здесь совершенно другой выход на лед, другой настрой по сравнению с командным. Ты катаешься лично за себя, по ощущениям внутренним это совершенно другие эмоции.

Ошибки в коротком были дикой случайностью, и из-за этого как раз были переживания, как же так получилось. Естественно, зацикливаться на этом было нельзя. Мы знали у себя в голове, как мы умеем и как это должно быть. Тело все равно все помнит и сделает», – сказала Синицина.

«Что в командном турнире, что в личном, мы старались кататься так хорошо, как умеем. Невысокие баллы в командном нас скорее взбодрили, чем расстроили, потому что мы в первую очередь катались не чисто. Было несколько помарок, причем в обеих программах.

Сегодня я справился в ритм-танце, осталось сделать то же в произвольном. Сегодня был длинный день. Надо выспаться и отдохнуть. В целом, хотелось бы на произвольный выйти такими же спокойными и кататься в удовольствие, как сегодня.

Нельзя сказать, что на других соревнованиях мы менее ответственно готовимся к выходу на лед. Но всякий раз, когда где-то что-то не получается, я напоминаю себе, что в следующий раз должно получиться. Набираемся опыта, в общем. Хорошо сегодня и настраивалось, и каталось.

Как спина? Спасибо за вопрос. Все хорошо. Сегодня ехалось на одном дыхании от начала и до конца. Легко и вдохновенно. Мне кажется, если бы сказали прокатать еще раз, мы были готовы это сделать», – добавил Кацалапов.