Виктория Синицина: «Мы сказали Валиевой слова поддержки. Очень ее любим. Камила, мы с тобой!»

Чемпион мира в танцах на льду , выступающий с Викторией Синициной, признался, что волнуется из-за переноса церемонии награждения командного турнира.

Сборная России выиграла золото, но медальную церемонию отложили из-за положительной допинг-пробы , сданной до Игр.

«Волнение из-за переноса награждения командника? Конечно, тревога есть, ситуация вокруг, ее все обсуждают, зайдешь в Instagram, там все обсуждают. Просто постарались думать о хорошем, чтобы ни происходило вокруг, нам все равно кататься. Эти мысли помогают», – сказал Кацалапов.

«Что касается Камилы, то мы и лично ей сказали слова поддержки. Мы ее очень любим. Камила, мы с тобой!» – заявила Синицина.

«Камила, держись. Верь в лучшее, все будет замечательно», – добавил Кацалапов.

Валиева защищается от допинг-обвинений: суд – в воскресенье, решение – в понедельник. Онлайн. Live