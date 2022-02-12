Депутат Свищев: «Господину Паунду нужно спокойно встречать старость, смотреть на океан и отдыхать. И прекратить истерию в отношении России»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал слова члена МОК Ричарда Паунда о том, что Россия должна пропустить несколько следующих Олимпийских игр из-за положительной допинг-пробы фигуристки .

«В таком преклонном возрасте, а Паунду в этом году исполнится 80 лет, странно, что он думает о таких делах. Господину Паунду нужно уже спокойно встречать старость, смотреть на океан и отдыхать. И прекратить эту истерию в отношении России.

Что касается нашей страны, то у нас одно из самых строгих законодательств в мире в плане борьбы с допингом, это подтверждено на официальном уровне.

А людям, которые постоянно говорят о связи России и допинга, рекомендую посмотреть статистику выявления положительных тестов в других странах. После этого все их вопросы должны исчезнуть», – сказал Свищев.