Олег Матыцин: «В голосе Валиевой оптимизм, энергия. Это вдвойне нас убеждает, что она невиновна»

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом у фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы не только следим, но и активно в этой ситуации участвуем. Я уже дважды с Камилой разговаривал, звонил ей. Мы максимально делаем все возможное, чтобы защитить интересы нашей спортсменки и интересы нашего спорта.

Я надеюсь на объективное рассмотрение дела. Будем по результатам дела давать оценки. Есть две составные части. Сначала будет рассмотрен вопрос о временном отстранении Валиевой, надеемся, что этого не произойдет. И второе: анализ всего дела, который будет уже позже.

Камила – очень сильный человек. Несмотря на 15-летний возраст, в голосе оптимизм, энергия. Это вдвойне нас убеждает, что она невиновна. Мы надеемся на справедливое рассмотрение дела. С января 2021 года действуют новые положения о статусе защищенного спортсмена, который не достиг 16-летнего возраста.

Надеемся, будут учтены все обстоятельства. Сейчас судьба человека в руках МОК. Не даром мы произносим неоднократно лозунг «Быстрее, выше, сильнее, вместе». Думаю, олимпийское движение должно оставаться верным олимпийским ценностям и объективно рассмотреть дело», – сказал Матыцин.

Валиева защищается от допинг-обвинений: суд – в воскресенье, решение – в понедельник. Онлайн. Live