Пахноцкая о снятии временного отстранения Валиевой: «Думаю, речь шла о том, что доза минимальна, других положительных проб не выявлено, а сама она – защищенная персона»

Экс-заместитель генерального директора РУСАДА, международный эксперт по антидопинговым вопросам Маргарита Пахноцкая ответила на вопросы по ситуации с положительной допинг-пробой российской фигуристки .

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля РУСАДА временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

Накануне CAS зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета ( ) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на отмену временного отстранения Валиевой.

– Спортсменка состояла в международном пуле тестирования ISU (Международного союза конькобежцев). Почему ее пробами занималось ?

– Так решило международное агентство тестирования ITA, которое координирует процесс предолимпийского и олимпийского тестирования по решению МОК.

Допинг-контроль был распределен ITA между собственными инспекторами, национальными и антидопинговыми агентствами и международными федерациями. Подвоха тут нет, процедурный момент. В котором можно увидеть и хороший знак: если привлекают РУСАДА, значит, доверяют его работе.

– Почему WADA, ISU и МОК подают на нас в CAS?

– Есть Всемирный антидопинговый кодекс. В нем перечислены случаи, когда на спортсмена накладывается временное отстранение. Положительная проба – один из таких случаев.

После ее выявления сам спортсмен, национальная федерация и национальный антидопинговый орган незамедлительно уведомляются, затем автоматически наступает отстранение.

Но прописаны в кодексе и другие случаи, когда временное отстранение можно отменить. Например, если спортсмен докажет, что его положительная проба – результат загрязнения незапрещенного продукта.

По официальной информации, Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) принял именно такое решение. Это не РУСАДА, а независимый орган, состоящий из юристов и врачей.

Обе стороны, РУСАДА и спортсмен, представили аргументы. ДАК в соответствии со своими функциями сверил баланс вероятностей с антидопинговым кодексом и занял позицию той из сторон, чьи доводы показались более убедительными.

Если ISU, МОК и WADA сочтут, что ДАК действовал не в рамках кодекса, они вправе опротестовать его решение в CAS. РУСАДА, кстати, тоже, прецеденты уже были.

– Зачем отменять временное отстранение, если запрещенное вещество уже попало в спортсмена, и значит, неизбежны санкции?

– Тоже с интересом задала бы этот вопрос членам ДАК. Нужно дождаться решения, ведь мы не знаем аргументов, которые представила сторона спортсменки.

Думаю, речь шла о том, что доза минимальна, других положительных проб ни до ни после не выявлено, а сама она protected person. Возможно, упоминались схожие прецеденты, например, случай бобслеистки Сергеевой, которая отстояла честное имя.

Это могло повлиять на решение ДАК. Стандарт доказывания в антидопинговом законодательстве не такой высокий, как, скажем, в уголовном. Позиции сторон оцениваются балансом вероятностей, – сказала Пахноцкая.

Возможно, в деле Валиевой замешан загрязненный БАД. Почему чемпионы так часто попадаются на добавках?