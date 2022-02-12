Пресс-атташе ФФКР: «Допустят Валиеву до личного турнира Олимпиады или нет, решат сегодня до 18 часов по московскому времени»

Пресс-атташе Федерации фигурного катания России ( ) Ольга Ермолина сообщила, что решение о допуске фигуристки до личного турнира в Пекине будет принято сегодня до 18 часов по московскому времени.

В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля РУСАДА временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.

Накануне CAS зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на отмену временного отстранения Валиевой.

«Допустят или нет до участия в личном турнире, решат сегодня до 23 по Пекину (18 часов по Москве).

Решение по делу будут принимать долго. Не здесь и не сейчас», – сказала Ермолина.

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