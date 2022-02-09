Трусова прыгнула четыре четверных в произвольной программе на тренировке в Пекине-2022, Щербакова сделала два четверных и «бабочку» на флипе

Российские фигуристки и провели тренировку произвольных программ на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Трусова прыгнула четверной флип, упала с четверного сальхова, сделала сольный четверной тулуп и каскад четверной лутц – тройной тулуп, а также четверной лутц – ойлер – тройной сальхов. В конце проката фигуристка упала с тройного лутца.

Также Трусова работала над тройным акселем: один прыжок она исполнила чисто, второй приземлила на две ноги. Вне проката ей удался четверной сальхов.

Анна Щербакова прыгнула четверной лутц, сделала «бабочку» на четверном флипе, а затем чистый четверной флип. Также она прыгнула каскад тройной лутц – тройной риттбергер и работала над вращениями.

не присутствовала на сегодняшней тренировке.

Короткая программа у женщин на Олимпиаде-2022 пройдет 15 февраля, произвольная – 17-го.