Трусова прыгнула четыре четверных в произвольной программе на тренировке в Пекине-2022, Щербакова сделала два четверных и «бабочку» на флипе

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Российские фигуристки Александра Трусова и Анна Щербакова провели тренировку произвольных программ на Олимпиаде-2022 в Пекине. 

Трусова прыгнула четверной флип, упала с четверного сальхова, сделала сольный четверной тулуп и каскад четверной лутц – тройной тулуп, а также четверной лутц – ойлер – тройной сальхов. В конце проката фигуристка упала с тройного лутца. 

Также Трусова работала над тройным акселем: один прыжок она исполнила чисто, второй приземлила на две ноги. Вне проката ей удался четверной сальхов. 

Анна Щербакова прыгнула четверной лутц, сделала «бабочку» на четверном флипе, а затем чистый четверной флип. Также она прыгнула каскад тройной лутц – тройной риттбергер и работала над вращениями. 

Камила Валиева не присутствовала на сегодняшней тренировке. 

Короткая программа у женщин на Олимпиаде-2022 пройдет 15 февраля, произвольная – 17-го. 

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