Американский фигурист прокомментировал ситуацию с возможной положительной допинг-пробой россиянки .

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отложил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине, ссылаясь на срочные юридические консультации с Международным союзом конькобежцев (ISU).

В среду портал Inside the Games опубликовал новость, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой.

– Джейсон, как вы думаете, должна ли сборная США получить золото в команднике после вчерашних новостей? Если подтвердится нарушение антидопинговых правил.

– Вы рассказываете мне все новости! Мы здесь говорим о чистой игре. Правила есть правила. Если есть позитивный тест на допинг, то здесь все ясно и просто, – цитирует Брауна журналист «Спорт-Экспресс» Дмитрий Кузнецов.

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