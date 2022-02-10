Редактор Inside The Games: «На брифинге МОК было приятно слышать вопросы про положительный тест на допинг, а не ковид. Как будто мир возвращается к нормальной жизни»

Редактор сайта Inside The Games Дункан Маккей поделился мнением о брифинге Международного олимпийского комитета (МОК), на котором подняли вопрос положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Странно, но было приятно слышать все эти вопросы про положительный тест на допинг на брифинге, а не про положительные тесты на ковид.
Это было утешительно. Обнадеживающе. Как будто мир возвращается к нормальной жизни», – написал Маккей.
Что это за медиа, где опубликовали инсайд про Валиеву? 25 млн читателей, главред признавался банкротом
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