Редактор Inside The Games: «На брифинге МОК было приятно слышать вопросы про положительный тест на допинг, а не ковид. Как будто мир возвращается к нормальной жизни»

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Редактор сайта Inside The Games Дункан Маккей поделился мнением о брифинге Международного олимпийского комитета (МОК), на котором подняли вопрос положительной допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Странно, но было приятно слышать все эти вопросы про положительный тест на допинг на брифинге, а не про положительные тесты на ковид.

Это было утешительно. Обнадеживающе. Как будто мир возвращается к нормальной жизни», – написал Маккей.

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