Спортивный юрист Прокопец: «Валиева может получить 4 года дисквалификации за триметазидин. Если докажет, что не было ее вины, то санкция может составить от 0 до 2 лет»

Спортивный юрист рассказал, какое наказание может ждать российскую фигуристку после положительного допинг-теста на триметазидин.

«Вещество триметазидин, если это правда, запрещено и во внесоревновательный период. Таким образом, Валиева может получить четыре года дисквалификации. Но если удастся доказать, что прием препарата был неумышленным, срок можно уменьшить до двух лет.

А так как она 15-летняя, есть специальное основание: если она докажет, что не было вины в приеме препарата, то санкция может быть снижена и составить от нуля до двух лет», – сказал Прокопец.

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