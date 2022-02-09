Татьяна Тарасова: «Ну и пусть поднимают возраст. Мы все равно будем выигрывать»

Теги Татьяна Тарасова сборная России ISU женское катание Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение совета ISU выступить за повышение возрастного ценза в фигурном катании. 

«Ну и пусть, пусть поднимают. Мы все равно будем выигрывать», – сказала Тарасова.

«Да пожалуйста! Если другие страны так хотят вернуть себе медали, это не поможет. Пахать надо так, как у нас пашут. А наши девочки в любом случае будут всех побеждать — хоть в 15, хоть в 17 лет», — цитирует Тарасову Sport 24. 

Совет ISU предлагает в следующем сезоне оставить возраст выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет), в сезоне-2023/24 поднять возраст до 16 лет, в сезоне-2024/25 – до 17.

Совет ISU выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании

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