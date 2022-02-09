Татьяна Тарасова: «Ну и пусть поднимают возраст. Мы все равно будем выигрывать»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение совета ISU выступить за повышение возрастного ценза в фигурном катании.

«Ну и пусть, пусть поднимают. Мы все равно будем выигрывать», – сказала Тарасова.

«Да пожалуйста! Если другие страны так хотят вернуть себе медали, это не поможет. Пахать надо так, как у нас пашут. А наши девочки в любом случае будут всех побеждать — хоть в 15, хоть в 17 лет», — цитирует Тарасову Sport 24.

Совет ISU предлагает в следующем сезоне оставить возраст выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет), в сезоне-2023/24 поднять возраст до 16 лет, в сезоне-2024/25 – до 17.

Совет ISU выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании