Совет ISU выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании («Матч ТВ»)

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) выступил за поэтапное поднятие возрастного ценза в фигурном катании, сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Предложение о поднятии возраста вынесено на конгресс 2022 года.

Решение было сформировано на основании данных, полученных от медицинской комиссии ISU по данному вопросу.

Совет предлагает в следующем сезоне оставить возраст выхода во взрослые во всех дисциплинах без изменений (с 15 лет), в сезоне-2023/24 поднять возраст до 16 лет, в сезоне-2024/25 – до 17.

Нас убеждают, что возрастной ценз продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так

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