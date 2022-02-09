Спортивный агент Митьков о ситуации с фигуристами на Олимпиаде: «Все-таки допинг»

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Спортивный агент Андрей Митьков рассказал о ситуации с командным турниром фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее портал Inside the games сообщил, что медальная церемония награждения победителей и призеров командного турнира была отложена из-за проблемы с тестированием на допинг у спортсмена из России. 

За Россию в командном турнире выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов

«Все-таки допинг», – написал Митьков в телеграм-канале. 

Похоже, допинг у наших фигуристов – что об этом известно? Из-за этого перенесли награждение командника. Онлайн

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