Спортивный агент Митьков о ситуации с фигуристами на Олимпиаде: «Все-таки допинг»

Спортивный агент Андрей Митьков рассказал о ситуации с командным турниром фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее портал Inside the games сообщил, что медальная церемония награждения победителей и призеров командного турнира была отложена из-за проблемы с тестированием на допинг у спортсмена из России.

За Россию в командном турнире выступали , , и , и .

«Все-таки допинг», – написал Митьков в телеграм-канале.

Похоже, допинг у наших фигуристов – что об этом известно? Из-за этого перенесли награждение командника. Онлайн