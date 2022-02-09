Песков о возможной проблеме с допингом у российского фигуриста: «Надо дождаться разъяснений МОК»

Теги сборная России МОК Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 командные соревнования Дмитрий Песков Фигурное катание

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что медальная церемония награждения призеров командного турнира на Олимпиаде-2022 могла быть отложена из-за проблемы с допинг-тестом российского спортсмена. 

«Надо дождаться разъяснений МОК», – сказал Песков. 

Ранее портал Inside the games сообщил, что медальная церемония награждения победителей и призеров командного турнира была отложена из-за проблемы с тестированием на допинг у спортсмена из России. 

За Россию в командном турнире выступали Марк Кондратюк, Камила Валиева, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов. 

Похоже, допинг у наших фигуристов – что об этом известно? Из-за этого перенесли награждение командника. Онлайн

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