Александр Лакерник: «Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую. Никакой официальной информации нет»

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Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал информацию о том, что медальная церемония награждения призеров командного турнира на Олимпиаде-2022 могла быть отложена из-за проблемы с допинг-тестом российского спортсмена. 

«Ничего сказать вам толком не могу. Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую. Никакой официальной информации нет», — сказал Лакерник. 

Похоже, допинг у наших фигуристов – что об этом известно? Из-за этого перенесли награждение командника. Онлайн

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