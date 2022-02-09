Вице-президент Международного союза конькобежцев ( ) прокомментировал информацию о том, что медальная церемония награждения призеров командного турнира на Олимпиаде-2022 могла быть отложена из-за проблемы с допинг-тестом российского спортсмена.

«Ничего сказать вам толком не могу. Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую. Никакой официальной информации нет», — сказал Лакерник.

Похоже, допинг у наших фигуристов – что об этом известно? Из-за этого перенесли награждение командника. Онлайн