Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал информацию о возможных проблемах с допинг-тестированием у российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее портал Inside the games сообщил, что медальная церемония награждения победителей и призеров командного турнира была отложена из-за проблемы с тестированием на допинг у спортсмена из России.

«Если это на самом деле так, то это большие неприятности для всех нас. Я думаю, никто такой фигней не занимается, может какая-то провокация», – сказал Мишин.