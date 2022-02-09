Мишин о возможной проблеме с допингом у российского фигуриста: «Если это на самом деле так, то это большие неприятности для всех нас»

Теги сборная России допинг Алексей Мишин Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 командные соревнования Фигурное катание

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал информацию о возможных проблемах с допинг-тестированием у российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине.  

Ранее портал Inside the games сообщил, что медальная церемония награждения победителей и призеров командного турнира была отложена из-за проблемы с тестированием на допинг у спортсмена из России. 

«Если это на самом деле так, то это большие неприятности для всех нас. Я думаю, никто такой фигней не занимается, может какая-то провокация», – сказал Мишин. 

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