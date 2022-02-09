Жулин о возможной проблеме с допингом у российского фигуриста: «Ничего не знаю. Не удивлен – как только у России что-то получается, происходит вот такая история»

Теги сборная России допинг танцы на льду Александр Жулин Олимпиада-2022 командные соревнования Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал информацию, что медальная церемония награждения призеров командного турнира на Олимпиаде-2022 могла быть отложена из-за проблемы с допинг-тестом российского спортсмена. 

Жулин – тренер танцевального дуэта Виктория Синицина – Никита Кацалапов. Их также должны были награждать за золото командного турнира. 

«Ничего об этом не знаю. Я этому не удивлен – как только у России что-то получается, то происходит вот такая история», – сказал Жулин. 

Похоже, допинг у наших фигуристов – что об этом известно? Из-за этого перенесли награждение командника. Онлайн

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные