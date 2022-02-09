Жулин о возможной проблеме с допингом у российского фигуриста: «Ничего не знаю. Не удивлен – как только у России что-то получается, происходит вот такая история»

Тренер по фигурному катанию прокомментировал информацию, что медальная церемония награждения призеров командного турнира на Олимпиаде-2022 могла быть отложена из-за проблемы с допинг-тестом российского спортсмена.

Жулин – тренер танцевального дуэта Виктория Синицина – Никита Кацалапов. Их также должны были награждать за золото командного турнира.

«Ничего об этом не знаю. Я этому не удивлен – как только у России что-то получается, то происходит вот такая история», – сказал Жулин.

Похоже, допинг у наших фигуристов – что об этом известно? Из-за этого перенесли награждение командника. Онлайн