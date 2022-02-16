Расписание Олимпийских игр 2022 на 17 февраля

17 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграют шесть комплектов медалей. Олимпийские чемпионы определятся в горнолыжном спорте у женщин в дисциплине комбинация, в конькобежном спорте у женщин на дистанции 1 000 м, в лыжном двоеборье в командном первенстве, в фигурном катании у женщин в одиночном катании, в фристайле у женщин в дисциплине ски-кросс и в хоккее на льду в женском турнире. Более подробное расписание соревнований ниже.

Игра: назовите все страны, которые участвуют в Олимпиаде

Расписание Олимпиады в Пекине на 17 февраля 2022, начало соревнований по московскому времени:

04:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №12. Дания — США;

04:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №12. Швеция — Швейцария;

04:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №12. Канада — Великобритания;

04:05. Керлинг. Мужчины, круговой раунд №12. Норвегия — Италия;

04:30. Фристайл. Женщины, хаф-пайп. Первая квалификация;

05:21. Фристайл. Женщины, хаф-пайп. Вторая квалификация;

05:30. Горнолыжный спорт. Женщины, комбинация. Скоростной спуск;

06:30. Фристайл. Женщины, ски-кросс. Квалификация;

07:10. Хоккей на льду. Женщины. Финал;

07:30. Фристайл. Мужчины, хаф-пайп. Первая квалификация;

08:21. Фристайл. Мужчины, хаф-пайп. Вторая квалификация;

09:00. Фристайл. Женщины, ски-кросс. 1/8 финала;

09:00. Горнолыжный спорт. Женщины, комбинация. Слалом (медали);

09:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №12. Япония — Швейцария;

09:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №12. Россия — Великобритания;

09:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №12. Дания — Канада;

09:05. Керлинг. Женщины, круговой раунд №12. Южная Корея — Швеция;

09:35. Фристайл. Женщины, ски-кросс. ¼ финала;

09:54. Фристайл. Женщины, ски-кросс. Полуфинал;

10:10. Фристайл. Женщины, ски-кросс. Малый финал;

10:15. Фристайл. Женщины, ски-кросс. Финал;

11:00. Лыжное двоеборье. Мужчины, командное первенство. Трамплин LH + эстафета 4х5 км: Трамплин;

11:30. Конькобежный спорт. Женщины, 1 000 м. Финал;

13:00. Фигурное катание. Женщины, одиночное катание. Произвольная программа (медали);

14:00. Лыжное двоеборье. Мужчины, командное первенство. Трамплин LH + эстафета 4х5 км: Эстафета (медали);

15:05. Керлинг. Мужчины. Первый полуфинал;

15:05. Керлинг. Мужчины. Второй полуфинал.

В четырнадцатый день Олимпиады Пекине станут известны 6 чемпионов в 6 видах спорта.