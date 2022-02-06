Марк Кондратюк: «Мне выпала честь выступать на одной Олимпиаде четыре раза. Четыре попытки, чтобы действительно насладиться этой атмосферой»

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Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине (2-е место). 

«После проката испытываю счастье. Достаточно тяжело ехалось, может, подсознательно экономлю силы.

Очень доволен. Считаю, то, что мне выпала честь выступать на одной Олимпиаде четыре раза, – возможность, которая дается очень немногим.

У меня есть четыре попытки, чтобы действительно насладиться этой атмосферой. Две уже прошли, надеюсь, дальше будет хотя бы так же», – сказал Кондратюк. 

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