Марк Кондратюк: «Мне выпала честь выступать на одной Олимпиаде четыре раза. Четыре попытки, чтобы действительно насладиться этой атмосферой»

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал выступление в произвольной программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине (2-е место).
«После проката испытываю счастье. Достаточно тяжело ехалось, может, подсознательно экономлю силы.
Очень доволен. Считаю, то, что мне выпала честь выступать на одной Олимпиаде четыре раза, – возможность, которая дается очень немногим.
У меня есть четыре попытки, чтобы действительно насладиться этой атмосферой. Две уже прошли, надеюсь, дальше будет хотя бы так же», – сказал Кондратюк.