Срок подачи заявок на командный турнир фигуристов на Олимпиаде-2022 перенесли из-за ПЦР-тестов

Окончательный срок подачи заявок сборных на командный турнир в фигурном катании сдвинут из-за тестирования на ковид, сообщили в оргкомитете Олимпиады-2022.

Новый дедлайн подачи заявок – 16:00 по московскому времени.

«Встреча тим-лидеров и подача заявок ранее были запланированы на утро 3 февраля, но в связи с процедурой тестирования на коронавирусную инфекцию сроки сдвинуты на вечер. Заявки должны быть поданы до 21:00 по местному времени», – сообщили в оргкомитете.

Командный турнир стартует 4 февраля.