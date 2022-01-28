Алексей Урманов: «Мне кажется, Ханю не станет олимпийским чемпионом в третий раз. Я бы вообще сказал, что победит неожиданный человек, на которого не делают ставку»

Олимпийский чемпион Алексей Урманов поделился ожиданиями от мужских соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

— Как человек, который когда-то пробивал границы сложности, вы понимаете стремление двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю во что бы то ни стало прыгнуть четверной аксель? Он сумасшедший или в этом есть великая идея?

— Наверное, каждый человек на высшем уровне спорта немножечко сумасшедший. Женя Плющенко, если помните, мечтал сделать в одной программе все пять четверных прыжков. Но этого не случилось. Думаю, с Юдзуру тоже не случится. Но, скажем так: если парня прет от этого прыжка — окей, пусть идет и пытается.

— Однажды я попросила вас сделать прогноз перед чемпионатом мира, и вы угадали имена всех призёров. Если сейчас попрошу сделать тоже самое перед Олимпийскими играми, возьметесь?

— Не знаю, есть ли смысл сейчас писать об этом, все слишком шатко и неопределенно. К тому же я вообще не любитель прогнозов. Но чисто интуитивно мне кажется, что Ханю не станет олимпийским чемпионом в третий раз.

— Проиграет Нэтану Чену?

— Я бы вообще сказал, что олимпийским чемпионом может стать какой-то неожиданный человек, на которого никто сейчас не делает ставку.

— Вроде Юмы Кагиямы?

— Может быть. Лично мне очень хотелось бы увидеть на олимпийском пьедестале Шому Уно. Он, как мне кажется, наконец-то «подружился» с собственной головой. Есть еще один товарищ, который может «выстрелить» — это Винсент Чжоу. Все трое из разряда людей, которых принято называть «темненькая лошадка».

— Почему шансы Чена вызывают у вас сомнения, можете объяснить? Все-таки Нэтан на протяжении достаточно долгого времени выигрывал все соревнования, в которых участвовал, с колоссальным преимуществом победил на последнем чемпионате мира, оторвавшись от Ханю на 30 с лишним баллов.

— Что с ним случилось на Олимпиаде в Пхенчхане, помните?

Даже величайшим чемпионам не всегда удается выиграть Олимпиаду. Хотя Нэтан как никто другой заслужил, чтобы быть на пьедестале, – сказал Урманов.