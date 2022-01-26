Кто в сборной России заболел ковидом перед Олимпиадой-2022? Минус Коляда, бобслеисты, Трегубов под вопросом. Онлайн

В олимпийской сборной России выявлено 7 случаев коронавируса у спортсменов и тренеров.

Игры в стартуют 4 февраля.

1. Российский фигурист Михаил Коляда сдал положительный тест перед вылетом на предолимпийский сбор в Красноярск. В составе сборной его заменит Евгений Семененко.

2. Уже в Красноярске коронавирус выявлен у фигуриста Егора Базина – вместе с Елизаветой Худайбердиевой он был запасным в танцах на льду, а также у тренера дуэта Дениса Самохина.

3. На предолимпийском сборе положительный тест еще у одного специалиста из фигурного катания – у тренера по ОФП группы Мишина Егора Челошкина.

4. Серебряный призер Пхенчхана-2018 по скелетону Никита Трегубов сдал два положительных теста перед вылетом в Пекин. Сейчас он на карантине в Сочи. В команде уже подумывают о замене.

5. Проблемы с тестами в Сочи у двух бобслеистов сборной – коронавирус обнаружили у Алексея Пушкарева и Василия Кондратенко, выступающих в одном экипаже.

ПРИМЕЧАНИЕ: информация обновляется.

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?