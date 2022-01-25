Первый канал в начале Олимпиады-2022 покажет командный турнир по фигурному катанию, биатлонную смешанную эстафету и мужской скиатлон

Первый канал представил расписание трансляций на первые дни Олимпийских игр в Пекине.

4 февраля канал покажет старт командного турнира по фигурному катанию (короткая программа у мужчин и пар, ритм-танец, начало – 4:45 по московскому времени), 5 февраля – биатлонную смешанную эстафету (11:45), 6 февраля – мужской скиатлон (9:50).

«Первый канал откроет олимпийское вещание из собственной студии в Пекине. Все трансляции будут комментироваться непосредственно с места событий. Помимо соревнований в эфире Первого также будут выходить Дневники Олимпиады, а на цифровых платформах – два регулярных тематических шоу с топ-экспертами по фигурному катанию и хоккею», – говорится в пресс-релизе Первого.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

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