Ирина Роднина: «Украине лучше вообще не участвовать в Олимпийских играх. Надеюсь, на пьедестале мы действительно рядом стоять не будем»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на рекомендации украинским олимпийцам не стоять рядом с россиянами на Играх-2022 в Пекине.

Ранее также сообщалось, что украинским спортсменам рекомендовано не фотографироваться с россиянами и не давать интервью на русском языке.

«Глупости, честно говоря, комментировать не хочется. Нарушаются все принципы олимпизма. Им тогда лучше вообще не участвовать в Олимпийских играх. Ничего не остается, кроме как о себе как-то напомнить. Надеюсь, на пьедестале мы действительно рядом стоять не будем», – сказала Роднина.

Украинским олимпийцам рекомендовано не стоять рядом с россиянами и флагом ОКР на Играх в Пекине