Александр Жулин: «Пугает, что «Оскар» выиграть не черному, не гею, не больному очень тяжело. Это толерантность, которая приводит к идиотизму»

Александр Жулин, тренер чемпионов мира в танцах на льду и Никиты Кацалапова, ответил на вопрос о соперничестве дуэта с французами и .

– В этом сезоне вы еще ни разу не сталкивались с Пападакис и Сизероном. Первая очная встреча состоится в личном турнире на . Испытываете волнение по этому поводу?

– Никакого абсолютно. Тут дело такое – надо, чтобы все арбитры, судящие Олимпийские игры, увидели их всех в одной разминке, чтобы это можно было пощупать.

Сейчас французы катаются на одних турнирах – набирают там 140 баллов, мы катаемся на других турнирах – набираем там 140 баллов. Но никто не видел нас вместе.

Вы посмотрите их в одной разминке. За шесть минут профессионал поймет, кто круче. Плюс нужно откататься так, чтоб у судей осталось послевкусие. Все-таки танцы на льду – это такое дело, хоть и появилось очень много элементов, есть момент послевкусия как у очень хорошего вина.

В одной разминке катаются пары, возможно, даже друг за другом. Смотрите, спорьте с судьями, переживайте. Это непростая задача. Я сам танцор, призер Олимпийских игр, чемпион мира, но порой не понимаю, кто лучше. Это прям очень тяжело, прыжков-то нет. Не завидую судьям, которые судят Олимпийские игры, особенно в танцах на льду.

– В этом сезоне танцы на льду не раз потрясали скандалы. Сначала судья Веденин неосторожно высказался об ориентации Сизерона, потом вы попали под горячую руку за слова о ЛеДюке (небинарном фигуристе из США – Sports.ru). Болельщики боятся, что все это может отразиться на судействе на Олимпиаде. У вас нет таких опасений?

– Я не думаю, что так произойдет, все-таки это Олимпийские игры.

Но меня очень пугает ситуация, что премию «Оскар» выиграть не черному, не гею, не больному очень тяжело. Это некая толерантность, которая приводит к идиотизму. Мне совершенно все равно, что Сизерон сделал каминг-аут. Я отношусь к нему роскошно.

Думаю, если мои спортсмены откатаются хорошо, их поставят. Но все вот эти небинарные дела, что сейчас происходят, приводят меня в ужас. Я мечтаю, чтобы это все закончилось как можно скорее, – сказал Жулин.

«Они катаются холодно. Партнер – нетрадиционной ориентации, это не замаскируешь». Наш фигурный судья влип после таких слов

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