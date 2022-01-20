Илья Авербух: «После чемпионата Европы о замене Щербаковой на Туктамышеву и речи быть не могло»

Серебряный призер Игр-2002 Илья Авербух высказался о составе сборной России на Олимпийские игры в .

«Состав сборной набран абсолютно по делу, все понятно и логично. Чемпионат Европы был определяющим стартом в этом плане: в силу того, что Мозалев блестяще там выступил в короткой программе и обошел Семененко два раза подряд, его присутствие в составе совершенно закономерно. Андрей доказал, что достоин ехать на Олимпиаду.

Что касается возможной замены Щербаковой на Лизу Туктамышеву, то после чемпионата Европы об этом и речи быть не могло, тут даже говорить не о чем.

Аня тоже все доказала своей великолепной произвольной программой», – сказал Авербух.

Кто из фигуристов едет на Олимпиаду-2022? Мозалев вытеснил Семененко в последний момент, а Щербакова отстояла место в сборной