Роднина об идее контрольных прокатов Щербаковой против Туктамышевой: «Решать будет тренерский совет и федерация. Наверное, будут какие-то прокаты»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала результаты российских фигуристок на чемпионате Европы в Таллине.

одержала победу, завоевала серебро, – бронзу.

«Девочки молодцы. Увы, у всех ошибки. Но мы рассматриваем чемпионат Европы как заключительный этап подготовки к Олимпиаде. Наверняка тренерским штабом и спортсменами будут сделаны какие-то поправки и выводы.

У Валиевой один из наиболее сложных наборов элементов. Пока она стабильна. Мы часто видим, как девочка потрясающе катается сезон-полтора, а потом начинаются какие-то ошибки.

Я думаю, что на все идут с самым высоким запросом и требованиям к себе и к своим результатам», – сказала Роднина.

Также она поделилась мнением о необходимости контрольного проката Щербаковой против .

«Это будет решать тренерский совет и федерация. Наверное, будут какие-то контрольные прокаты. Это всегда есть. Всю жизнь это было. Когда у нас есть выбор и нет четкого определения, всегда такое было, есть и будет.

Хотя мы все понимаем, что результат чемпионата России есть окончательный результат. По крайней мере, так было раньше. Только если из-за травмы снимается какой-то спортсмен», – добавила Роднина.

Щербакова почти обыграла Валиеву в произвольной Евро. Она могла упрощать, но рискнула в сложнейший момент карьеры