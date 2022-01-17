Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что будет комментировать соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, если ее пригласят.
– Многих поклонников фигурного катания волнует вопрос: услышим ли мы ваш голос в трансляциях с Олимпийских игр?
– Я надеюсь. Пригласят – я буду, – сказала Тарасова.
Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.
Татьяна Тарасова не комментировала фигурное катание в этом сезоне по состоянию здоровья. Зимой ее госпитализировали.
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