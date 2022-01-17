Татьяна Тарасова о работе комментатором на Олимпиаде: «Я надеюсь. Пригласят – буду»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Пекин-2022 Матч ТВ Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что будет комментировать соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине, если ее пригласят. 

– Многих поклонников фигурного катания волнует вопрос: услышим ли мы ваш голос в трансляциях с Олимпийских игр?

– Я надеюсь. Пригласят – я буду, – сказала Тарасова. 

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля. 

Татьяна Тарасова не комментировала фигурное катание в этом сезоне по состоянию здоровья. Зимой ее госпитализировали.

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