Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что будет комментировать соревнования по фигурному катанию на в , если ее пригласят.

– Многих поклонников фигурного катания волнует вопрос: услышим ли мы ваш голос в трансляциях с Олимпийских игр?

– Я надеюсь. Пригласят – я буду, – сказала Тарасова.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.

Татьяна Тарасова не комментировала фигурное катание в этом сезоне по состоянию здоровья. Зимой ее госпитализировали.

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