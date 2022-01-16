Тренерский совет ФФКР проголосовал против участия Коляды в командном турнире Пекина-2022. Решение по составу еще не принято («Матч ТВ»)

Тренерский совет Федерации фигурного катания России (ФФКР) проголосовал против участия Михаила Коляды в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.
Об этом сообщает телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на два источника.
Голосование тренерского совета не гарантирует, что Коляда пропустит командный турнир. Окончательное решение о составе примут перед стартом соревнований.
С высокой вероятностью как минимум с одной программой выступит чемпион России и Европы Марк Кондратюк.
Коляда стал вторым на чемпионате России, но пропустил чемпионат Европы в Таллине из-за травмы стопы.
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