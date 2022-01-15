Камила Валиева о победе на чемпионате Европы: «Сегодня я немного поборолась. Где-то добавила эмоций, где-то пошатнулась»

Российская фигуристка прокомментировала победу на чемпионате Европы в Таллине.

«Большое спасибо зрителям, что сегодня нас поддерживать. Ваша поддержка очень чувствуется. Сегодня что-то не получилось, что-то, наоборот, лучше было.

Бывает поз-разному, лед скользкий. Но будем работать, это самое главное.

На всех стартах по-разному – иногда больше нервничаешь, иногда меньше. Но у меня нет выбора, нужно с этим бороться. Сегодня я немного поборолась. Где-то добавила эмоций, где-то пошатнулась.

Я очень счастлива находиться здесь, среди таких спортсменов. Это большой опыт для меня, мне всего 15 лет. И уже выступать при заполненных трибунах, вот что значит счастье.

Леву (собаку) сюда не привезла, так как мне его жалко. Когда он летел с нами в Челябинск, ему было плохо после полета. Я решила, что больше его мучить не буду. Сейчас он с бабушкой и дедушкой на даче, гуляет 24/7», – сказала Валиева.

«Я уже катаюсь больше для себя». Валиева не улетела в космос – она там давно и, кажется, привыкает