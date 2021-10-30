Гран-при Японии. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Миура и Кихара представят произвольные программы

Сегодня на Гран-при по фигурному катанию в Японии пары выступают с произвольными программами. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 2-е.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап
Гран-при Японии (NHK Trophy)
Токио, Япония
Пары
Произвольная программа
Начало – 6:20 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт).
Первая разминка
1. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия)
2. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада)
3. Одри Лу – Миша Митрофанов (США)
Вторая разминка
4. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США)
5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония)
6. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 7.18
7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 7.26
После короткой программы
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 78,40
2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 75,78
3. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 73,98
4. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 70,75
5. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 64,95
6. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 56,97
7. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 54,63
Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию. Там выступят Игнатов, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов