Гран-при Японии. Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Миура и Кихара представят произвольные программы

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Сегодня на Гран-при по фигурному катанию в Японии пары выступают с произвольными программами. Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 2-е.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

Гран-при Японии (NHK Trophy)

Токио, Япония

Пары

Произвольная программа

Начало – 6:20 по московскому времени, прямая трансляция – Первый канал (ТВ и сайт).

Первая разминка

1. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) 

2. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) 

3. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) 

Вторая разминка

4. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) 

5. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) 

6. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 7.18

7. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 7.26

После короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 78,40 

2. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 75,78

3. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 73,98

4. Эшли Кэйн-Гриббл – Тимоти ЛеДюк (США) – 70,75

5. Одри Лу – Миша Митрофанов (США) – 64,95

6. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 56,97

7. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 54,63

Расписание Гран-при Японии по фигурному катанию. Там выступят Игнатов, Мишина и Галлямов, Тарасова и Морозов, Синицина и Кацалапов

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