Бетина Попова: «В моем прогнозе Хендрикс на 3-м месте, а Щербакова на 4-м. Это не так, как будет, а так, как хочется решить мне самой»

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Бывшая российская фигуристка Бетина Попова поделилась ожиданиями от выступления фигуристок на чемпионате Европы в Таллине. 

– Первая в моем прогнозе у женщин – Валиева. Все же согласны? Вторая – Трусова. Луна Хендрикс на третьем, а Щербакова на четвертом. Это не так, как будет в реальности, а так, как хочется решить мне самой. Вот пусть будет Луна на третьем.

Серьезный вопрос ко всем спортсменам, успешно выступившим на чемпионате России, в том числе Трусовой или, например, Бойковой и Козловскому. Они такое показали в Петербурге, а как дальше держать эту форму, особенно после праздников? Я делаю ставку на то, что на праздниках все выдохнули и Саша будет готова, она эмоционально на подъеме.

Щербакова назло соберется? Возможно. Но в ее голове может возникнуть некий блок, потому что в сезоне у нее не было чистых турниров. Всякое может случиться, выезд на четверной сорвешь – и все, нет его. Не дай бог, но это может задавить.

– Фактор европейских судей мы учитываем? Что они могут объединиться и сдерживать наших?

– Европейские судьи не могут объединиться против России, потому что половина европейских спортсменов – русские, – сказала Попова. 

Возьмут ли наши фигуристы 12 из 12 медалей на Евро? И кого же заявлять на олимпийский командный турнир?

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