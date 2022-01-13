Чемпионат Европы по фигурному катанию-2022. Валиева, Трусова, Щербакова, Хендрикс, Губанова и Паганини выйдут на лед с короткими программами

13 января в Таллине на чемпионате Европы по фигурному катанию женщины выйдут на лед с короткими программами.

Чемпионат Европы по фигурному катанию

Таллин, Эстония

Женщины



Короткая программа

Начало – 12.50 по московскому времени (13 января), прямая трансляция – сайт Первого канала, Eurosport, с 17.00 – Первый канал

Вторая разминка



7. Йенни Сааринен (Финляндия)

10. Анастасия Губанова (Грузия)

Четвертая разминка

19. Даша Грм (Словения)

21. Леа Серна (Франция)

22. Ольга Микутина (Австрия)

24. Элишка Бржезинова (Чехия)

Пятая разминка

25. Николь Шотт (Германия)

26. Виктория Сафонова (Беларусь)

27. Алексия Паганини (Швейцария)

29. Ева Лотта Киибус (Эстония)

29. Нина Петрокина (Эстония)

30. Александра Фейгин (Болгария)

Шестая разминка

31. Александра Трусова (Россия) – 17.17

32. Анна Щербакова (Россия) – 17.23

33. Екатерина Куракова (Польша)

34. Екатерина Рябова (Азербайджан)

35. Камила Валиева (Россия) – 17.42

36. Луна Хендрикс (Бельгия)

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине. Там выступят Валиева, Трусова, Щербакова, Мозалев, Синицина и Кацалапов