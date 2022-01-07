Участники чемпионата Европы по фигурному катанию будут сдавать тесты на коронавирус каждые 24 часа

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Все участники чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллине, включая журналистов, будут сдавать тесты на COVID-19 каждые 24 часа. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Международного союза конькобежцев (ISU). 

Аккредитация на соревнования будет действительна только с экспресс-тестом на антиген к коронавирусу, который должен производиться каждые 24 часа.

В случае положительного результата будет сделан повторный экспресс-тест, а также ПЦР-тест, до получения результата которого участник должен будет находиться на карантине.

Если ПЦР-тест также окажется положительным, зараженный будет помещен на карантин, минимальный срок которого – 10 дней, максимальный – 14 (или до исчезновения симптомов).

Чемпионат Европы пройдет с 12 по 16 января. 

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