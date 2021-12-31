Хореограф Елена Матвеева: «В фигурном катании культ личности Тутберидзе»

Хореограф Елена Матвеева, работавшая со сборной СССР по фигурному катанию, рассказала об отношении к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе.

— Очень уважаю этого тренера, безусловно. За ее характер, жесткую натуру. Она может соединить вокруг себя сильную группу людей, которые много делают помимо нее. Но она хорошо их собирает. Она выдающийся тренер, как это не принимать? Я это признаю.

Но в правильный ли путь она нас позвала? Верно ли мы за ней пошли? Не уверена. Я желаю здоровья ей, всей ее группе, всем девочкам, чтобы они были здоровы и без травм. Но неминуемые бывают вещи. Пубертатный период, который мало кто может пережить, уйти в тень и потом из нее выйти. И в возрасте, когда становишься женщиной, продолжать кататься. Нельзя же все время смотреть на бестелесных, плоских девочек. Когда уже будет женственное катание? Валиева тоже выросла, она превращается в девушку. Поживем — увидим. Не понимаю, как дальше будет развиваться ситуация.

— Уусиливается монополизм одной группы. Пары в ней есть, на танцы, как многие считают, повлияли родственные связи. Все виды собираются в руках одной группы — Тутберидзе.

— Не группы, а одного человека! У этой личности. Потому что эта группа имеет влияние в парном, одиночном катании, но какое отношение она имеет к танцам? Родственное отношение, потому там дочка ее. И из-за этого страдают другие пары. Которые очень одаренные.

Что, Худайбердиева – Базин были хуже? Оригинальнейшая постановка! Морозов – Багин были хуже? Они красивые, статные, прекрасная программа, дотянутые ноги, шикарные поддержки. Римский-Корсаков, «Шахерезада»! Мысль есть, все закончено. Не надо всем завязывать глаза! У меня просто нет слов по поводу того, что сделали на этом чемпионате. Федерация, тренерский совет, судьи. Кто этим всем проруководил? Кто-то же это сделал.

У Этери очень большой авторитет сейчас в фигурном катании. Но нельзя же этим до такой степени пользоваться! Ну подожди ты немножко. Пока твоя родная пара наберет высоких мест, программ, чтобы рост шел на наших глазах. Как он был у всех олимпийских чемпионов! Они шли долгим путем через программы, смену стилей иногда. Сколько же приходилось пройти, чтобы добраться до этой олимпийской медали! А завтра она (Дэвис) попадет в команду и станет олимпийской чемпионкой в составе сборной.

— Не исключено.

— Да. Видите, и будет у Этери Тутберидзе еще и дочка олимпийской чемпионкой.

— В фигурном катании есть культ личности Тутберидзе?

— Да. Повторюсь: она очень многого заслуживает, она прекрасный тренер и показала нам, что можно сделать в женском одиночном катании. Она поразила мир. Но не надо творить культ ее личности! Он практически уже сделан. И не она сама его делает, многие люди вокруг его создают. Можете назвать это культом личности, да, я не побоюсь этого словосочетания. Два дня во время чемпионата России нам показывают, как она плачет, что говорит про всех, по Первому каналу в «Пусть говорят». Все время показывают дочку. И всем уже ясно: для нее главное — дочка, а девочки потом. Потому что девочки уже сделаны. Там конвейер пошел, он штампует. И чем это закончится — неизвестно, – сказала Матвеева.