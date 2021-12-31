Хореограф Елена Матвеева: «Тутберидзе надо заниматься одиночным катанием. А танцы пускай оставит в покое, даже если ее дочка там катается»

Хореограф Елена Матвеева, работавшая со сборной СССР по фигурному катанию, высказалась о соревнованиях в танцах на льду на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Золото выиграли и , серебро – у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Чемпионы мира и снялись после ритм-танца.

— Я в танцах долго работала и, наверное, очень много сделала. В танцах уж точно. Всякое видела. Судейство бывает объективное, субъективное. Но произошедшее совсем никуда не годится. Наверное, Этери Георгиевне (Тутберидзе) надо заниматься одиночным, парным катанием. А танцы пускай уж она оставит в покое, даже если ее дочка там катается. По-моему, так.

Куда мы идем? У нас танцы не развиваются. А вот с такими поступками, судейскими решениями конец нашим танцам. Я вам точно говорю.

— Мы сейчас про результат и ?

— А про что еще? В этом году я много чего смотрела, изучала. Лучше программ, чем у Степановой и Букина, я не видела. Это лучший произвольный танец во всем сезоне. Я никакого отношения к этим тренерам и паре не имею, но есть мысль, идея, она доведена до абсолюта, выражена современно.

К «Ромео и Джульетте» многие подступались, я делала показательный, много создавалось программ. Но это решение потрясающее совершенно! Качество исполнения на этом чемпионате — просто супер! Это посильнее даже нашей первой пары. Той, которая считается первой (Синицина – Кацалапов). И оригинальный танец тоже, безусловно, сильнее был исполнен. Без сучка без задоринки.

И когда видишь такое выступление, а следом видишь выступление пары Дэвис – Смолкин... Не знаю, они в глаза друг другу хоть посмотрели за прокат? Может, я что-то упустила через экран. Просто пропасть после Степановой и Букина.

— Вам ответят — так они им и проиграли. Вопрос же скорее в преимуществе над другими молодыми парами.

— Об этом я просто молчу. Потому что это безобразие. Они не выиграли ни одного этапа юниорского Гран-при, они никогда не были чемпионами мира, они ни на одном взрослом этапе не были в призерах. По какому критерию судьи их поставили на второе место? Зал свистит, черт-те что вытворяет. Оттого, что оценки неправильные. Они очень высокие для данной пары и низкие для других. Какой-то детский танец...

Мне бояться нечего. Если так продолжится, танцев у нас в стране не будет.

— Многие такое говорить опасаются.

— А чего мне бояться? Что мне кирпич Этери сбросит на голову? Я там не работаю, ни от кого не завишу, на зарплате ни у кого не сижу. Почему я не могу свое мнение сказать? – сказала Матвеева.

Даже если Дэвис и Смолкин выиграют Олимпиаду, все будут помнить, как подозрительно их превратили в топ-дуэт

Загадочная щедрость в фигурке: для дочери Тутберидзе судьи не жалеют баллов, такого прогресса не знали даже мультичемпионы