«Какие контрольные прокаты? Глупость какая-то». Гендиректор ФФКР о предложении Плющенко по Щербаковой и Туктамышевой

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Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган высказался об идее Евгения Плющенко организовать контрольные прокаты с участием Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой.

«Четно говоря, никаких комментариев. Какие контрольные прокаты? Прокаты все прошли. Есть решение исполкома по составу сборной России на чемпионате Европы.

Какие еще прокаты? Глупость какая-то», – заявил Александр Коган

Плющенко о Щербаковой и Туктамышевой: «Мы все видели и все понимаем. Я бы сделал контрольный прокат: Аня против Лизы»

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