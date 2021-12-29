Ренат Лайшев: «Хорошо, что Плющенко назвал меня главным самбистом фигурного катания. Он от педагогики далекий человек, дурак, не понимает»

Президент центра спорта и образования отреагировал на слова двукратного олимпийского чемпиона , назвавшего его «главным самбистом фигурного катания».

«Это хорошо, что Плющенко назвал меня главным самбистом фигурного катания. Я как основатель школы хоть за шахматиста вступлюсь. У меня 26 видов спорта, я их все защищаю.

Евгений, видите ли, зло меня подколол, он от педагогики далекий человек, дурак, не понимает. Я отвечаю за школу, где 26 видов спорта, и за каждого буду биться и защищать. Тем более это девушки.

Если бы Плющенко отвечал за массы детей много лет, то понимал бы, что они как родные. На меня первоклассники набрасываются, обнимают, аж слезы из глаз. Я таю в этом окружении», – сказал Лайшев.