Лайшев о словах Рудковской про Тутберидзе: «Дешевая и мелкая зависть. Добейтесь такого результата, как Этери, а потом критикуйте»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова жены двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсера Яны Рудковской о тренере Этери Тутберидзе.
Рудковская заявила: «Не считаю Тутберидзе величайшим тренером. Что величайшего в конвейере из спортсменок, у которых нет взрослой карьеры в спорте?»
«Это просто дешевая и мелкая зависть. Этери Георгиевну везде показывают, говорят и пишут про нее.
Добейтесь сначала такого результата, а потом начинайте критиковать. Тутберидзе, без сомнений, великий и выдающийся тренер», – сказал Лайшев.