Лайшев о словах Рудковской про Тутберидзе: «Дешевая и мелкая зависть. Добейтесь такого результата, как Этери, а потом критикуйте»

Президент прокомментировал слова жены двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсера Яны Рудковской о тренере .

Рудковская заявила: «Не считаю Тутберидзе величайшим тренером. Что величайшего в конвейере из спортсменок, у которых нет взрослой карьеры в спорте?»

«Это просто дешевая и мелкая зависть. Этери Георгиевну везде показывают, говорят и пишут про нее.

Добейтесь сначала такого результата, а потом начинайте критиковать. Тутберидзе, без сомнений, великий и выдающийся тренер», – сказал Лайшев.