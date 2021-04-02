Лайшев о словах Рудковской про Тутберидзе: «Дешевая и мелкая зависть. Добейтесь такого результата, как Этери, а потом критикуйте»

Теги Евгений Плющенко Яна Рудковская Этери Тутберидзе Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал слова жены двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, продюсера Яны Рудковской о тренере Этери Тутберидзе

Рудковская заявила: «Не считаю Тутберидзе величайшим тренером. Что величайшего в конвейере из спортсменок, у которых нет взрослой карьеры в спорте?»

«Это просто дешевая и мелкая зависть. Этери Георгиевну везде показывают, говорят и пишут про нее.

Добейтесь сначала такого результата, а потом начинайте критиковать. Тутберидзе, без сомнений, великий и выдающийся тренер», – сказал Лайшев. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные