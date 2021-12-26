Александр Горшков: «Почему включили в запас Муравьеву? Там в паспорте было плохо видно дату рождения. Случилась ошибка, к сожалению»

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию ФФКР Александр Горшков женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков объяснил попадание Софьи Муравьевой в список запасных на чемпионат Европы.

Согласно правилам Международного союза конькобежцев (ISU), фигуристки допускаются к взрослым соревнованиям, если им исполнилось 15 лет до 1 июля. Сейчас Муравьевой 15 лет, но она родилась 4 августа.

«Что касается включения Софьи Муравьевой в состав – она замечательная девочка, но на месяц с небольшим не подходит по возрасту.

Почему включили? Там в паспорте было плохо видно дату рождения. Случилась ошибка, к сожалению», – сказал Горшков.

Валиева, Трусова, Щербакова, Кондратюк, Коляда и Семененко вошли в состав сборной России на чемпионат Европы, Туктамышева и Мозалев – запасные

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные