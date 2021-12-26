Наталья Бестемьянова: «Щербакова выглядела слабо, Туктамышева должна была выиграть у нее произвольную программу. Странная история, все в одни ворота»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Наталья Бестемьянова Анна Щербакова Александра Трусова Софья Самоделкина Аделия Петросян Фигурное катание

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о результатах женского турнира на чемпионате России-2022. 

«Щербакова сегодня выглядела слабо. И Трусова сделала все, что могла, но сделала недокруты, которые, мне кажется, судьи почему-то не заметили.

Вот почему Софья Самоделкина оказалась совершенно не у дел? Девушка прыгнула три четверных прыжка – два из них в каскаде – и проиграла другой девушке-юниорке (Аделии Петросян), которая прыгнула два четверных прыжка.

Какая-то странная история, как-то все в одни ворота. И еще меня очень удивила история с Елизаветой Туктамышевой. Она должна была сегодня выиграть произвольную программу у Щербаковой, так мне кажется. Она была лучше по элементам», – сказала Бестемьянова.

Щербакова с падением и без суперпрыжков не пустила Туктамышеву на Олимпиаду – за счет чего и все ли тут чисто?

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