Камила Валиева: «Очень рада, что откатала две программы чисто. Спасибо большое тренерам, которые терпели меня на тренировках»

Фигуристки Камила Валиева, , и тренер в эфире Первого канала прокомментировали итоги чемпионата России.

Интервью брала олимпийская чемпионка .

Валиева одержала победу, Трусова стала второй, Петросян – четвертой.

Загитова: Это было феерично. У меня закончились все слова. Камила, как ощущения – стать чемпионкой России?

Валиева: Я очень рада, что откатала две программы чисто. Спасибо большое моим тренерам, которые терпели меня на тренировках. Я старалась максимально выкладываться, и это дало результат.

Загитова: Саш, а твой бомбезный прокат? Я перестала считать, сколько было четверных.

Трусова: Как всегда старалась сделать все. Не получился тулуп, но я довольна результатом.

Медведева: Девочки, как состояние?

Валиева: Очень радостно, что закончились соревнования, что закончился чемпионат России. Будем теперь ждать Нового года, чтобы после него с новыми силами пойти на соревнования.

Загитова: Аделия, как ты сделала два четверных риттбергера? Это ведь у тебя первый четверной? То есть первый чемпионат России?

Петросян: Было сначала волнительно, но кататься первой (в разминке) мне очень понравилось. Все сразу сделала. Два риттбергера получились на том, что я делала на тренировках. Очень благодарна тренерам за то, что поддерживали меня и переживали вместе со мной на тренировках.

Загитова: Камила, а что ты сказала Майе после проката?

Валиева: Да вроде ничего не говорила.

Тутберидзе: Сказала, чтобы игрушки со льда побыстрее собрала.

Валиева: Да я и не говорила ничего.

Загитова: Чего теперь больше всего хочется?

Тутберидзе: Больше всего хочется отдыха.

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