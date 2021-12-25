Камила Валиева: «Очень рада, что откатала две программы чисто. Спасибо большое тренерам, которые терпели меня на тренировках»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Александра Трусова Камила Валиева Аделия Петросян Фигурное катание

Фигуристки Камила Валиева, Александра Трусова, Аделия Петросян и тренер Этери Тутберидзе в эфире Первого канала прокомментировали итоги чемпионата России.

Интервью брала олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Валиева одержала победу, Трусова стала второй, Петросян – четвертой.

Загитова: Это было феерично. У меня закончились все слова. Камила, как ощущения – стать чемпионкой России?

Валиева: Я очень рада, что откатала две программы чисто. Спасибо большое моим тренерам, которые терпели меня на тренировках. Я старалась максимально выкладываться, и это дало результат.

Загитова: Саш, а твой бомбезный прокат? Я перестала считать, сколько было четверных.

Трусова: Как всегда старалась сделать все. Не получился тулуп, но я довольна результатом.

Медведева: Девочки, как состояние?

Валиева: Очень радостно, что закончились соревнования, что закончился чемпионат России. Будем теперь ждать Нового года, чтобы после него с новыми силами пойти на соревнования.

Загитова: Аделия, как ты сделала два четверных риттбергера? Это ведь у тебя первый четверной? То есть первый чемпионат России?

Петросян: Было сначала волнительно, но кататься первой (в разминке) мне очень понравилось. Все сразу сделала. Два риттбергера получились на том, что я делала на тренировках. Очень благодарна тренерам за то, что поддерживали меня и переживали вместе со мной на тренировках.

Загитова: Камила, а что ты сказала Майе после проката?

Валиева: Да вроде ничего не говорила.

Тутберидзе: Сказала, чтобы игрушки со льда побыстрее собрала.

Валиева: Да я и не говорила ничего.

Загитова: Чего теперь больше всего хочется?

Тутберидзе: Больше всего хочется отдыха.

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