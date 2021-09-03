Елизавета Туктамышева: «Серебро ЧМ-2021 – самая дорогая медаль в моей жизни. Завоевать другие было просто, а к ней я так долго шла»

Чемпионка мира по фигурному катанию рассказала о том, как менялось отношение к медалям в течение карьеры.

– Ты в фигурном катании 20 лет. Эмоции от медалей сильно поменялись за это время?

– Мне кажется, эти эмоции несравнимы, потому что там ты, как ребенок, радуешься, что у тебя просто есть медалька и диплом. А сейчас, когда ты в осознанности уже, это более глубокие ощущения. Тебе не просто радостно, что у тебя есть медаль, а тебе радостно, что ты проделала работу, заслужила это место.

Я помню первую медаль – она у меня в Глазове висит на стене. По-моему, это был Челябинск, я случайно – не знаю как – заняла третье место. Мне было лет 7 или 8. Там была написана фломастером моя фамилия. И я просто из поезда выхожу, на мне куртка, шапка, и я медаль повесила, а в руке диплом.

И был дождь, снег, ужасная погода, а я говорю: смотрите, я третье место заняла. А под дождем все размазывается, фамилия потекла. Мне говорят: убирай. А я: нет, все, я медаль и диплом не отпущу, это я выиграла.

Это было очень эмоционально, я на всю жизнь запомнила этот момент. Другие медали уже так… обыденно было.

– А серебро чемпионата мира-2021?

– Это отдельная тема, да. Это, наверное, одна из самых важных медалей за всю мою карьеру. Я так долго к этому шла. Взять серебро на чемпионате мира – это круто. И я помню, как лежала после соревнований, засыпала и понимала: наконец-то вот это ощущение стопроцентного удовлетворения. Ты сделала почти все, что могла, и даже если бы сделала все, что могла, ничего бы не смогла изменить. Просто отдыхай, спи.

Я полностью смогла расслабиться, и это было прекрасное состояние, что я лежу в кровати и понимаю: это момент наслаждения, который не знаешь – повторится или нет. Надеюсь, повторится. Я себя просто поблагодарила за то, что сделала. Этот момент, наверное, тоже надолго запомню.

Эта медаль была самая дорогая в моей жизни. Я к ней долго шла, и она была самая долгожданная. Потому что другие медали я завоевывала, и мне было достаточно просто. В детстве, когда выигрывала мир – это было не так сложно. Я знала, что мне нужно сделать.

А вот эта медаль, когда ты 6 лет не ездишь на главные старты, и уже столько всего произошло, люди уже говорят: зачем ты катаешься, это все не нужно. И тут ты берешь серебро… Это очень осознанная победа, поэтому она и самая важная. Ты прекрасно понимаешь, сколько ты в нее вложил, как дорого она для тебя стоит, – сказала Туктамышева.