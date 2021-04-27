Елизавета Туктамышева: «Быть на чемпионате мира – для меня уже победа. Потому что я могла об этом только мечтать»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на ЧМ-2021 в Стокгольме, где она заняла второе место.

Слова фигуристки приводятся в документальном фильме This is UpAgain, посвященном ЧМ-2021, а также событиям, связанным с пандемией COVID-19 и ее влиянием на спорт.

«Быть на чемпионате мира – для меня уже победа, определенно. Потому что я могла об этом только мечтать, пока не поняла, что еду на мировое первенство. Вот почему я уже победитель. Это помогло мне быть более собранной на соревнованиях.

Когда я получала первую медаль, то думала: «Боже, как же круто!» Что может быть лучше?» – сказала Туктамышева.