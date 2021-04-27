Елизавета Туктамышева: «Быть на чемпионате мира – для меня уже победа. Потому что я могла об этом только мечтать»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на ЧМ-2021 в Стокгольме, где она заняла второе место.

Слова фигуристки приводятся в документальном фильме This is UpAgain, посвященном ЧМ-2021, а также событиям, связанным с пандемией COVID-19 и ее влиянием на спорт.

«Быть на чемпионате мира – для меня уже победа, определенно. Потому что я могла об этом только мечтать, пока не поняла, что еду на мировое первенство. Вот почему я уже победитель. Это помогло мне быть более собранной на соревнованиях.

Когда я получала первую медаль, то думала: «Боже, как же круто!» Что может быть лучше?» – сказала Туктамышева.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные