«Увидимся на чемпионате России». Команда Тутберидзе опубликовала промо-ролик с участием Косторной

В инстаграме команды опубликовали промо-ролик к чемпионату России по фигурному катанию.

«Увидимся на чемпионате России», – говорится в описании к ролику.

На видео запечатлены и , , , , , а также , которая снялась с турнира из-за перелома запястья.

Соревнования пройдут с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

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