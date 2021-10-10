«Увидимся на чемпионате России». Команда Тутберидзе опубликовала промо-ролик с участием Косторной

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В инстаграме команды Этери Тутберидзе опубликовали промо-ролик к чемпионату России по фигурному катанию. 

«Увидимся на чемпионате России», – говорится в описании к ролику. 

На видео запечатлены Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Майя Хромых, а также Алена Косторная, которая снялась с турнира из-за перелома запястья. 

Соревнования пройдут с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. 

Косторная – мимо олимпийского отбора из-за травмы, ей нельзя на лед 20 дней. Кто еще жив в группе Тутберидзе?

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