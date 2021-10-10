«Увидимся на чемпионате России». Команда Тутберидзе опубликовала промо-ролик с участием Косторной

В инстаграме команды Этери Тутберидзе опубликовали промо-ролик к чемпионату России по фигурному катанию.
«Увидимся на чемпионате России», – говорится в описании к ролику.
На видео запечатлены Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Майя Хромых, а также Алена Косторная, которая снялась с турнира из-за перелома запястья.
Соревнования пройдут с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.
Косторная – мимо олимпийского отбора из-за травмы, ей нельзя на лед 20 дней. Кто еще жив в группе Тутберидзе?