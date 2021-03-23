Елена Вайцеховская: «Ресурс девочек «Хрустального» при той нагрузке, которая на них падает – 2-3 года. Потом либо нужна перезагрузка, либо будет сильный спад»

Журналист Елена Вайцеховская поделилась мнением о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«За обсуждением олимпийских шансов Алены Косторной (точнее, их отсутствия) на второй план ушел вопрос, который, как мне кажется, должен волновать причастных к фигурному катанию несколько сильнее, чем вопрос, кто именно из одиночниц поедет на Игры в Пекин.

Кто останется, если летом поднимут возраст?

Вроде бы ответ на поверхности: Трусова, которая хочет, Косторная, которая объявила, что будет продолжать (верить в эту латынь, или нет, личное дело каждого), Майя Хромых, Даша Усачева после выздоровления.

Валиева, наконец, которая по своему таланту и потенциалу могла бы выиграть не одну, а две Олимпиады, и, безусловно, второй такой фигуристки в мире нет.

Но тут просматривается парадокс: абсолютно все примеры из текущего настоящего и недавнего прошлого говорят о том, что ресурс девочек «Хрустального» при той нагрузке, которая на них падает, – два, максимум – три года.

Потом нужна либо перезагрузка, как это не слишком успешно пытался организовать Орсер для Медведевой, либо будет иметь место очень сильный спад, потеря кондиций и нервное истощение, следствием которого становится полное нежелание продолжать карьеру (вариант Липницкой, Загитовой).

Можно, конечно, сказать, что есть те, кто уже сейчас на подходе, они и дадут жару. Но есть нюанс: никто из маленьких не обладает ни прыжковым талантом Трусовой, ни уникальностью Валиевой, ни, возможно, характером Щербаковой, ни манкостью Косторной.

А надо будет за счет чего-то выделяться, работать на очередной «вау-эффект». За счет чего? За счет детской верткости в прыжках и неоднократно виденных хореографических приемов? Все это уже было...

Сложная ситуация может сложиться для всех без исключения, как мне кажется. Прежде всего для тренеров», – написала Вайцеховская.

Нас убеждают, что возрастной ценз продлит карьеру фигуристок, а конкуренция станет честнее. Не верьте, это не так