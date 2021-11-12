Вайцеховская о травме Усачевой: «Из каждой строки пресс-релиза ФФККР лезет нескрываемое желание донести до мира, что ничего страшного в Токио не произошло»

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала информацию о травме российской фигуристки Дарьи Усачевой.

15-летняя фигуристка снялась с этапа Гран-при в Японии после того, как упала во время разминки перед короткой программой. «Матч ТВ» сообщил, что у Усачевой вертельный перелом бедра.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сперва отказалась давать информацию о травме спортсменки, а спустя некоторое время опубликовала на официальном сайте пресс-релиз, в котором сообщила, что у Дарьи «оторвалась связка внутренней мышцы правой ноги в зоне роста бедренной кости».

«После туманной и порядком недостоверной истории с травмой Саши Трусовой – пресс-релиз ФФККР с диагнозом Усачевой.

Предварительно предваряемый странными рассказами о врачебной тайне и так далее, представляется мне не слишком убедительным источником (не говоря уже о том, что из каждой строки лезет нескрываемое желание донести до мира, что ничего страшного в Токио не произошло).

Не может и не должно быть никакой врачебной тайны в профессиональном спорте, где даже в туалет при взятии допинг-проб людям приходится ходить в присутствии нескольких наблюдателей», – написала Вайцеховская.

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ФФКР: у Дарьи Усачевой на Гран-при Японии оторвалась связка внутренней мышцы правой ноги в зоне роста бедренной кости